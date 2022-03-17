В Тюменской области заявили об отсутствии проблем с наличием жизненно необходимых лекарств

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Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских заявила об отсутствии проблем с наличием жизненно важных лекарств в регионе.
В Тюменской области заявили об отсутствии проблем с наличием жизненно необходимых лекарств
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Сформирован резерв препаратов на срок от трёх до шести месяцев в зависимости от срока годности и назначения препарата», — отметила Кузнечевских.

По её словам, властями выделены дополнительные средства для покупки данных препаратов на срок до конца года, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на информационный центр правительства области.

Кузнечевских добавила, что 80% лекарств изготавливаются на отечественных заводах.

Ранее в правительстве России заявили о постоянном контроле ситуации с медикаментами в стране.

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