Диетолог Дианова рассказала о возможных признаках проблем с желудком

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала о возможных признаках проблем с желудком.

«Это боли в эпигастрии различной степени интенсивности, которые перестают проходить, становятся ежедневными. Это непроходящее чувство тяжести после еды», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, боли в животе бывают при язвах, гастритах.

Как отметила Дианова, есть проявления, которые можно спутать и с другими заболеваниями, например частое покашливание.

«Иногда постоянное покашливание свидетельствует о том, что, скорее всего, есть рефлюкс», — пояснила она.

О проблемах с желудком может свидетельствовать и изжога, добавила эксперт.

Ранее главный невролог Московской области, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии МОНИКИ им. Владимирского Ренат Богданов в беседе с «Радио 1» рассказал, что метеозависимым людям в период магнитных бурь нужны щадящий режим, здоровое питание и больше отдыха.