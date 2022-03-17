Стоматолог Чередниченко дала советы по чистке зубов

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Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Чередниченко дала советы по чистке зубов.
Стоматолог Чередниченко дала советы по чистке зубов
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В беседе с газетой «Известия» она отметила, что неправильно чистить зубы горизонтальными движениями, поскольку при таком способе мягкий налёт забивается в межзубные промежутки.

Как отметила специалист, большинство российских стоматологов признают стандартный метод профессора Геннадия Пахомова.

«Метод заключается в том, что чистку зубов начинают с верхней челюсти, справа, от коренных зубов, затем переходят на передние и заканчивают на левых коренных зубах. Разделить ротовую полость необходимо на четыре зоны. Расположить щётку так, чтобы щетинки были под углом 45 градусов к десне и могли совершить от восьми до десяти выметающих движений на каждую пару зубов», — сказала Чередниченко.

По её словам, такие движения нужно совершать и на наружной, и на внутренней поверхности зубов.

Эксперт добавила, что для подбора подходящей щётки и пасты лучше обратиться к лечащему стоматологу.

Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург медицинского центра DAVINCI Алексей Смирнов в беседе с ФАН рассказал, в каких случаях желательно удалить зубы мудрости.

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