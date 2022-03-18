Депутат Белик: крымчане ни разу не усомнились в правильности своего выбора в 2014 году

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с RT, что в жизни Крыма многое поменялось за последние годы, но неизменным остался тот факт, что крымчане ни разу не усомнились в правильности своего выбора в 2014 году.

«Изменилось многое, но неизменным осталось одно: мы ни разу не усомнились в правильности своего выбора, сделанного в 2014 году. За восемь лет на полуострове произошли значительные изменения: развивается инфраструктура, реализованы такие масштабные проекты, как Крымский мост, трасса «Таврида», полуостров стал энергонезависимым благодаря новым теплоэлектростанциям — Балаклавской и Таврической, — строятся образовательные и медицинские учреждения, ремонтируются дороги, но главное — мы живём под мирным небом в сильном государстве», — рассказал Белик.

Депутат подчеркнул, что Севастополь и Крым вернулись домой «по мирному пути», за что жители благодарны российскому президенту Владимиру Путину.

«Мы видим, что сейчас происходит на Украине, где у власти оказались неонацисты, которые ещё много лет назад с нескрываемым недовольством смотрели на население полуострова, намереваясь внедрить здесь свою идеологию. Находясь в России, Севастополь и Крым знают, что они под надёжной защитой», — пояснил парламентарий.

Собеседник RT заявил, что события восьмилетней давности — это «особенная глава в новейшей истории России».

«В 2014 году Севастополь и Крым показали всему миру, что люди, объединённые общей целью и общими идеалами, способны свободно и открыто реализовать своё право на самоопределение и выбрать своё будущее. События февраля — марта 2014 года продемонстрировали международному сообществу, что Россия всегда готова встать на защиту законных интересов граждан. Наш президент не раз заявлял, что вопрос территориальной принадлежности Крыма исторически закрыт, так что все попытки обсуждать его бессмысленны», — заключил он.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.