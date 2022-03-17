Бочкарёв: длина Бирюлёвской линии метро составит 21 км

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что на Бирюлёвской линии метро разместится 10 станций.

«Длина Бирюлёвской линии метро составит 21 км, на ней разместятся 10 станций. Сейчас ведётся проектирование подготовительного и основного этапов участка от станции «ЗИЛ» до станции «Кленовый бульвар». Также проводятся конкурентные процедуры для определения подрядных организаций», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, на линии построят станции с рабочими названиями «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Хлебная», «Липецкая», «Загорье» и «Бирюлёво».

Завершить строительство линии предполагается до конца 2026 года.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что в рамках проекта также будут созданы электродепо «Бирюлёво» и две соединительные ветки — с депо и Замоскворецкой линией.

«На будущей станции «Остров мечты» появится пересадка на действующую станцию «Технопарк» зелёной ветки. Кроме того, будут созданы две пересадки на строящиеся линии: со станции «Кленовый бульвар» — на Большую кольцевую и со станции «ЗИЛ» — на Троицкую линию», — уточнил он.

Как отметил Кравцов, архитектурный облик станций «Остров мечты» и «Загорье» будет выбран на открытом архитектурном конкурсе, который проводится при поддержке правительства столицы и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Организатор — Группа компаний «Мосинжпроект».

Ввод Бирюлёвской линии призван улучшить транспортное обслуживание юга и юго-востока Москвы. Ветка пройдёт по территориям семи районов — Даниловского, Нагатинского затона, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Западное, Бирюлёво Восточное и Печатников.

Ранее Бочкарёв заявил, что работы по реконструкции железнодорожной станции «Каланчёвская» в центре столицы завершены более чем наполовину.