Бочкарёв: реконструкция станции «Каланчёвская» МЦД завершена на 59%

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что работы по реконструкции железнодорожной станции «Каланчёвская» в центре столицы завершены более чем наполовину.

«В столице продолжаются активные работы по реконструкции участка железной дороги «Каланчёвская» — «Курская», включая сам остановочный пункт «Каланчёвская». В настоящее время реконструкция станции завершена на 59%», — сказал Бочкарёв.

По его словам, на станции идёт строительство второй пассажирской платформы и вестибюля.

«В будущем «Каланчёвская» станет важным транспортным узлом, который объединит маршруты МЦД-2 и МЦД-4. Благодаря реконструкции более удобной станет пересадка на метро и городской наземный транспорт, а также улучшится связь с тремя вокзалами — Ленинградским, Ярославским и Казанским», — добавил заместитель мэра.

Проект реконструкции предусматривает строительство двух новых платформ, оборудованных навесами на всю длину для защиты пассажиров от солнца и осадков.

Кроме того, в подэстакадном пространстве разместят пассажирский терминал с кассами и туалетами. Благодаря установке эскалаторов и лифтов станцией будет удобно пользоваться пожилым людям, родителям с колясками и маломобильным пассажирам.

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