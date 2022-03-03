В Москве рассказали о ходе строительства участка метро от «Рассказовки» до «Внуково»

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Власти Москвы рассказали о ходе строительства участка метро от «Рассказовки» до «Внуково» на Солнцевской линии.
В Москве рассказали о ходе строительства участка метро от «Рассказовки» до «Внуково»
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«На этом участке — последний щит, дальше пошли от «Пыхтино» до «Внуково». «Роза» и «Наталия» — два тоннелепроходческих щита. Они будут работать в течение года на проходку тоннелей. Надеюсь, в этом году полный путь пройдут, и в 2023-м жители Москвы получат метро до Внуково», — заявил мэр Сергей Собянин на церемонии завершения проходки правого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка».

Как отметил Собянин, в районе Внуково в настоящее время запустили уже несколько крупных транспортных строек.

«Мы реконструируем и строим линию МЦД-4, включая новые магистральные пути и новые платформы, по сути дела, новые вокзалы», — пояснил он.

Также строится автомагистраль, соединяющая Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве планируют отремонтировать вестибюль на станции «Комсомольская».

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