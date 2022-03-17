Захарова: Россия выходит из Совета Европы по собственной инициативе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что Россия выходит из Совета Европы по собственной инициативе.

«Мы из организации выходим по собственной инициативе», — заявила она в ходе брифинга.

Захарова добавила, что Россия с 16 марта не считает себя связанной конвенциями и другими договорно-правовыми актами Совета Европы, которые предполагают членство в СЕ.

15 марта Министерство иностранных дел России официально объявило о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В МИД объяснили такое решение тем, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.

Комитет министров Совета Европы принял решение прекратить членство России в организации с 16 марта.