Авиакомпания «Аэрофлот» с 18 марта начнёт вывоз пассажиров из стран Карибского бассейна и Таиланда. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«На сегодня и завтра запланированы специальные рейсы из городов Турции — Антальи и Стамбула. С 18 марта «Аэрофлот» планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, «авиакомпания будет перебронировать пассажиров на рейсы других перевозчиков по альтернативным маршрутам».

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» изменил график запланированных на 14 и 15 марта специальных вывозных рейсов из Шри-Ланки и Египта из-за задержки в получении необходимых разрешений.

Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.