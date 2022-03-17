«Аэрофлот» с 18 марта начнёт вывоз пассажиров из стран Карибского бассейна
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«На сегодня и завтра запланированы специальные рейсы из городов Турции — Антальи и Стамбула. С 18 марта «Аэрофлот» планирует начать вывоз россиян из Таиланда и стран Карибского бассейна», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, «авиакомпания будет перебронировать пассажиров на рейсы других перевозчиков по альтернативным маршрутам».
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» изменил график запланированных на 14 и 15 марта специальных вывозных рейсов из Шри-Ланки и Египта из-за задержки в получении необходимых разрешений.
Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы.
Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.