«Аэрофлот» изменил график вывозных рейсов из Египта и Шри-Ланки

«Аэрофлот» изменил график запланированных на 14 и 15 марта специальных вывозных рейсов из Шри-Ланки и Египта из-за задержки в получении необходимых разрешений

«Рейс SU6898 из Шарм-эш-Шейха (Египет) планируется к выполнению 15 марта: вылет в 13:00, прилёт в Шереметьево в 22:15. Рейс из Хургады (Египет) будет объединён с рейсом SU6898 из Шарм-эш-Шейха и выполнен по маршруту Шарм-эш-Шейх — Хургада — Москва (Шереметьево)», — говорится в заявлении.

Рейс из Коломбо (Шри-Ланка) с прибытием в Шереметьево планируется выполнить 16 марта.

Накануне авиакомпания сообщила, что организует специальные рейсы для возвращения людей из Египта и Шри-Ланки.

К перевозке примут россиян, имеющих билеты «Аэрофлота» туда и обратно с использованным полётным сегментом из России.