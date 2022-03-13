«Аэрофлот» организует рейсы для возвращения пассажиров из Египта и Шри-Ланки

Короткая ссылка
Авиакомпания «Аэрофлот» организует специальные рейсы для возвращения людей из Египта и Шри-Ланки.
«Аэрофлот» организует рейсы для возвращения пассажиров из Египта и Шри-Ланки
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

«Аэрофлот» организует специальные рейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эль-Шейха (Египет) для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом», — говорится в сообщении на сайте перевозчика.

К перевозке примут россиян, имеющих билеты «Аэрофлота» туда и обратно с использованным полётным сегментом из России.

На 14 марта запланированы рейсы из Коломбо и Шарм-эль-Шейха, на 15 марта — из Хургады.

Ранее туроператор «Библио-Глобус» завершил программу по вывозу российских туристов из-за рубежа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить