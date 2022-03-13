«Аэрофлот» организует рейсы для возвращения пассажиров из Египта и Шри-Ланки

Авиакомпания «Аэрофлот» организует специальные рейсы для возвращения людей из Египта и Шри-Ланки.

«Аэрофлот» организует специальные рейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эль-Шейха (Египет) для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом», — говорится в сообщении на сайте перевозчика.

К перевозке примут россиян, имеющих билеты «Аэрофлота» туда и обратно с использованным полётным сегментом из России.

На 14 марта запланированы рейсы из Коломбо и Шарм-эль-Шейха, на 15 марта — из Хургады.

Ранее туроператор «Библио-Глобус» завершил программу по вывозу российских туристов из-за рубежа.