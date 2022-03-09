Туроператор «Библио-Глобус» завершил программу вывоза туристов из-за рубежа

Туроператор «Библио-Глобус» завершил программу по вывозу российских туристов из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

РИА Новости