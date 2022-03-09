Туроператор «Библио-Глобус» завершил программу вывоза туристов из-за рубежа
- РИА Новости
«Библио-Глобус» завершил программу по вывозу туристов с популярных туристических направлений, расположенных вне страны», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» в понедельник, 7 марта, организует четыре дополнительных вывозных рейса из Мале.
Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы.
Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.