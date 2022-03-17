Жителей Приморья призвали прекратить массово скупать продукты

Глава правительства Приморья Вера Щербина обратилась к местным жителям с призывом прекратить скупать продукты, заверив, что перебоев с их поставками не ожидается.

«Ситуация в экономике стабильная в Приморском крае... Но есть проблема с ажиотажным спросом на продукты питания. При том что продукты есть в достаточном количестве», — говорится в заявлении, опубликованном на правительственном портале.

Щербина подчеркнула, что в регионе нет перебоев с поставками сахара, круп, муки и мяса, а цены на данный момент ниже, чем во многих других субъектах Российской Федерации.

«Поэтому хотелось бы призвать всех жителей края прекратить ажиотажный спрос, сбоев в системе обеспечения продуктами питания никаких не предвидится», — сказала она.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что стране не грозит дефицит продуктов питания на фоне санкционной риторики Запада.

По её словам, за последние полтора месяца более 140 зарубежных предприятий получили разрешения на ввоз своих товаров в Россию. В частности, речь идёт о поставках молочной, мясной и рыбной продукции, а также кормов и кормовых добавок из Китая, Индии, Турции и стран СНГ.