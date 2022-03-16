Песков: возможная встреча Путина и Зеленского предполагает закрепление договорённостей

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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут и должны встречаться не для каких-либо обсуждений, а для фиксации достигнутых договорённостей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: возможная встреча Путина и Зеленского предполагает закрепление договорённостей
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Переговоры — это и есть подготовка. Президенты могут и должны встречаться не для обсуждений, а фиксации достигнутых договорённостей и пониманий», — сказал представитель Кремля РИА Новости.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, препятствий для встречи президентов России и Украины нет, однако она должна закрепить конкретные договорённости.

В Киеве утверждают, что Зеленский «готов сесть за стол переговоров» с российским лидером.

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