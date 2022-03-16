Депутат Бессараб поддержала планы по увеличению соцвыплат, пенсий и прожиточного минимума

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что в ближайшее время будут приняты решения об увеличении соцвыплат, пенсий и прожиточного минимума.
Депутат Бессараб поддержала планы по увеличению соцвыплат, пенсий и прожиточного минимума
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«Это необходимость. Для реализации этих планов уже была подготовлена соответствующая законодательная платформа», — подчеркнула депутат.

Она напомнила, что правительство России наделено правом увеличивать социальные выплаты, пособия, МРОТ, прожиточный минимум в случае роста инфляции.

«И, как отметил наш президент, это будет сделано в кратчайшие сроки... Сегодня максимально быстро, с колёс можно принимать такие решения», — заявила парламентарий.

При этом Бессараб выразила мнение, что может потребоваться время для «успокоения» экономики.

«Сегодня инфляция сопряжена в том числе с естественными ожиданиями роста цен на товары и услуги и с закупками впрок... Поэтому нам необходимо всем выдохнуть, успокоиться, замерить инфляцию, обеспечить самые нуждающиеся домохозяйства России необходимой социальной поддержкой государства и жить, работать и развиваться дальше», — заключила она.

Ранее Путин заявил, что в России увеличат соцвыплаты, пенсии и прожиточный минимум.

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