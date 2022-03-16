Психолог Федяева назвала способы сохранять спокойствие

Доцент кафедры педагогики и психологии КНИТУ (КХТИ), ведущий психолог университета Римма Федяева рассказала, какие действия предпринять, чтобы не поддаваться паническим настроениям.

Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».

«Сократите источники поступающей внешней информации... Живите в текущем времени, решая назревшие проблемы», — сказала Федяева.

Можно попробовать избавиться от вредных привычек, это даст мозгу возможность вытеснить стрессовую ситуацию дополнительным стрессом, переключиться с основной проблемы, считает специалист. По её словам, системно стоит заняться спортом, гимнастикой, дыхательными практиками, медитацией.

«Переживать из-за того, что ещё не случилось, как минимум глупо. Но больная нервная система именно так реагирует на раздражители: она начинает беспокоиться о будущем. Своим клиентам я предлагаю небольшую полезную практику. Предположим, возникла проблема, и, как правило, существует два выхода: есть решение и нет решения. Распишите пути выхода из данной ситуации. Что вы будете делать в ближайшее время и какие пути видите для выхода из кризиса?» — посоветовала Федяева, отметив, что эта практика даёт мозгу возможность успокоиться.

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