Психолог Федяева назвала способы сохранять спокойствие

Короткая ссылка
Доцент кафедры педагогики и психологии КНИТУ (КХТИ), ведущий психолог университета Римма Федяева рассказала, какие действия предпринять, чтобы не поддаваться паническим настроениям.
Психолог Федяева назвала способы сохранять спокойствие
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».

«Сократите источники поступающей внешней информации... Живите в текущем времени, решая назревшие проблемы», — сказала Федяева.

Можно попробовать избавиться от вредных привычек, это даст мозгу возможность вытеснить стрессовую ситуацию дополнительным стрессом, переключиться с основной проблемы, считает специалист. По её словам, системно стоит заняться спортом, гимнастикой, дыхательными практиками, медитацией.

«Переживать из-за того, что ещё не случилось, как минимум глупо. Но больная нервная система именно так реагирует на раздражители: она начинает беспокоиться о будущем. Своим клиентам я предлагаю небольшую полезную практику. Предположим, возникла проблема, и, как правило, существует два выхода: есть решение и нет решения. Распишите пути выхода из данной ситуации. Что вы будете делать в ближайшее время и какие пути видите для выхода из кризиса?» — посоветовала Федяева, отметив, что эта практика даёт мозгу возможность успокоиться.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить