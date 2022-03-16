Учёные Томска разработали инновационные импланты для онкобольных

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Томские учёные разработали на основе отечественных материалов импланты для онкобольных. Инновационная разработка будет доступна через полгода.

Об этом сообщает Life.ru.

В России ежегодно проводится более 70 тыс. операций по восстановлению целостности повреждённой костной ткани, разрушенной из-за онкологических заболеваний, травм или хирургического вмешательства. В томском политехе на базе исследовательской школы химических и биомедицинских технологий удалось достичь больших успехов в разработке таких имплантов. Они предназначены для восстановления тканей головы и шеи. По сравнению с аналогами материал значительно легче, быстрее приживается и не наносит вред организму во время лучевой терапии.

В настоящее время проводятся доклинические испытания костных имплантов нового поколения. Внедрить разработку в практику в Томске планируют в течение полугода.

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