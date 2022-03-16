В суд Москвы поступил протокол на Google из-за отказа удалять запрещённую информацию

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Компании Google грозит штраф на сумму до 8 млн рублей за отказ удалить запрещённую в России информацию. Об этом сообщили в 422-м участке мирового судьи Таганского района Москвы.
В суд Москвы поступил протокол на Google из-за отказа удалять запрещённую информацию
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«В суд поступил протокол в отношении Google по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. По закону, компании грозит штраф от 3 до 8 млн рублей», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что заседание суда по данному вопросу назначено на 10:00 мск 7 апреля.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что срок добровольной уплаты Google штрафа в размере 7,2 млрд рублей истекает 19 марта.

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