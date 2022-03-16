В Роспотребнадзоре заявили, что на «стелс-омикрон» приходится около 20% случаев COVID-19
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«Доля «стелс-омикрона» медленно увеличивается и на сегодня составляет около 20%, по данным Национальной базы данных VGARus», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что «стелс-омикрон» способен распространяться ещё быстрее, он имеет все шансы стать преобладающим штаммом COVID-19.
Заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков напомнил о важности ревакцинации против коронавируса на фоне отмены масочного режима в Москве.