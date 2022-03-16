Гериатр Ткачёва рассказала о рисках для пожилых людей весной

Главный внештатный специалист — гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва предупредила пожилых россиян о рисках переохлаждения и травматизма весной.

Сезон вирусных заболеваний приходится не только на зиму, но и на весну, поэтому людям в возрасте стоит ещё более внимательно относиться к своему здоровью, сказала гериатр в разговоре с «Москвой 24».

«Риск переохлаждения сохраняется. Солнце бывает обманчивое, поэтому риски различных простудных заболеваний тоже остаются. Надо просто быть аккуратными», — пояснила Ткачёва.

Кроме того, эксперт посоветовала носить удобную обувь и пользоваться дополнительной опорой, чтобы снизить риск падения.

Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU перечислил заболевания, с которыми могут столкнуться те, кто не носит шапку весной.