На Кубани намерены построить 19 поликлиник до конца 2025 года

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Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова рассказала, что в регионе построят 19 новых поликлиник до конца 2025 года.
На Кубани намерены построить 19 поликлиник до конца 2025 года

Как сообщает «Кубань 24», первые медучреждения из списка появятся в Кавказском, Красноармейском, Мостовском и других районах края. В их число войдут шесть детских поликлиник и две взрослые. На их строительство выделили 825 млн рублей.

«Мы сегодня колоссальные деньги вкладываем в систему здравоохранения. Я имею в виду обновление и модернизацию тех объектов здравоохранения, которые есть у нас в министерстве на балансе. На этот год, коллеги, у нас в планах в целом купить 2,3 тыс. единиц оборудования, 78 единиц из них — это «тяжёлое» оборудование... Это и КТ, и маммографы, и аппараты УЗИ, в чем давно уже нуждаются наши больницы», — уточнила Минькова.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области отремонтировали 128 поликлиник и больниц.

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