Российские туроператоры вывезли из-за рубежа более 80% организованных туристов

Российские туроператоры вывезли из-за рубежа более 80% организованных туристов — около 75 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

РИА Новости

«При поддержке Ростуризма на сегодняшний день туроператоры обеспечили возвращение домой более 80% наших организованных туристов — это порядка 75 тыс. человек», — приводит ТАСС сообщение. Как отмечается, только за последние сутки удалось обеспечить вывоз более 1,5 тыс. организованных туристов. Ранее сообщалось, что туроператор «Библио-Глобус» завершил программу по вывозу российских туристов из-за рубежа. Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы. Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.