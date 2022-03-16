Российские туроператоры вывезли из-за рубежа более 80% организованных туристов
- РИА Новости
«При поддержке Ростуризма на сегодняшний день туроператоры обеспечили возвращение домой более 80% наших организованных туристов — это порядка 75 тыс. человек», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, только за последние сутки удалось обеспечить вывоз более 1,5 тыс. организованных туристов.
Ранее сообщалось, что туроператор «Библио-Глобус» завершил программу по вывозу российских туристов из-за рубежа.
Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы.
Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.