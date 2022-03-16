Axios: Slack начал ограничивать доступ российских пользователей к их аккаунтам
«Slack обязан принять меры для соблюдения санкционных норм в США и других странах, где мы работаем, включая приостановку действия учётных записей в некоторых случаях без предварительного уведомления в соответствии с законом», — приводит портал заявление компании.
Отмечается, что мессенджер не будет удалять данные клиентов.
При этом компании, находящиеся под санкциями, не смогут получить доступ к своим данным в Slack.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор внёс соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.