Axios: Slack начал ограничивать доступ российских пользователей к их аккаунтам

Корпоративный мессенджер Slack начал ограничивать доступ пользователей из России к их аккаунтам. Об этом сообщает портал Axios.

«Slack обязан принять меры для соблюдения санкционных норм в США и других странах, где мы работаем, включая приостановку действия учётных записей в некоторых случаях без предварительного уведомления в соответствии с законом», — приводит портал заявление компании.

Отмечается, что мессенджер не будет удалять данные клиентов.

При этом компании, находящиеся под санкциями, не смогут получить доступ к своим данным в Slack.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор внёс соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.