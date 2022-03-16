Гинцбург прокомментировал приостановку сотрудничества журнала The Lancet с Россией

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал приостановку сотрудничества британского медицинского журнала The Lancet с российскими университетами и научно-исследовательскими центрами.

Ранее журнал The Lancet объявил о приостановке сотрудничества с университетами и научно-исследовательскими центрами из России.

«Наши журналы тоже читают в мире... В общем, ничего страшного не вижу, если продумать тактику и правильную политику проводить по отношению к собственным журналам. Нужно себя уважать и развивать своё», — приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской прокомментировал в беседе с RT санкции ЕС в отношении российской науки.