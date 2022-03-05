Ректор СПбГПУ Рудской прокомментировал санкции ЕС в научной сфере

Ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской прокомментировал в беседе с RT санкции ЕС в отношении российской науки.

«Самое грязное, что мог сделать ЕС — это вмешать политику в науку и образование. Даже во время войн и конфронтации XIX и XX веков эти сферы всегда оставались вне политики. А сейчас высылают студентов, закрывают стипендиальные программы, устраивают спекуляции», — заявил он.

По его словам, СПбГПУ имеет давние связи с европейскими институтами, участвовал во многих совместных программах, а сейчас всё это сотрудничество ликвидировано.

«Кстати, в ряде международных научных проектов Россия играет настолько важную роль, что её исключение из них просто невозможно. В основном речь идёт об атомных проектах «мегасайенс». Думаю, что на них Запад не станет распространять санкции, сделав при этом вид, что «смилостивился», — отметил Рудской.

Он выразил мнение, что действия ЕС наносят удар по обеим сторонам — и по России, и по Европе. Да и вообще по всем, потому что от интеграции знаний, наработок, талантов выигрывает вся человеческая цивилизация.

4 марта Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором говорится о заморозке Евросоюзом сотрудничества с российскими научно-исследовательскими структурами.