В Самарской области возобновили оказание плановой помощи в поликлиниках

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В Самарской области возобновили оказание первичной медико-санитарной помощи и проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперштаба.

Об этом сообщает volga.news.

Оказание плановой помощи в поликлиниках возобновляют в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Специалисты готовы проводить плановый приём пациентов.

Переболевшие коронавирусом могут пройти углублённую диспансеризацию.

«Диспансеризация и профилактические осмотры очень важны для раннего выявления сердечно-сосудистых, онкологических и многих других заболеваний», — напомнил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заместитель главного врача по организационно-методической работе Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юрий Мальшин.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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