В Самарской области возобновили оказание плановой помощи в поликлиниках
Об этом сообщает volga.news.
Оказание плановой помощи в поликлиниках возобновляют в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Специалисты готовы проводить плановый приём пациентов.
Переболевшие коронавирусом могут пройти углублённую диспансеризацию.
«Диспансеризация и профилактические осмотры очень важны для раннего выявления сердечно-сосудистых, онкологических и многих других заболеваний», — напомнил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заместитель главного врача по организационно-методической работе Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юрий Мальшин.
Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.