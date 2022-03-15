В Подмосковье запустят производство субстанций к лекарствам от тяжёлых болезней

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В Московской области запустят производство субстанций к лекарствам от тяжёлых болезней.

Об этом сообщает телеканал «360».

Компания «ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», продолжит работу по импортозамещению.

«Мы активно приступили к реализации нашего важного проекта — это цех по производству биотехнологических субстанций, биопрепаратов нового поколения для борьбы с онкологий, ревматоидным артритом и сложными заболеваниями», — заявила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро на встрече с губернатором Андреем Воробьёвым.

Как отметила Шапиро, компания присутствует в регионе с 2016 года, и курс на импортозамещение взят давно, передаёт «Подмосковье сегодня».

Ранее директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова прокомментировала ситуацию с лекарствами.

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