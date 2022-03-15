В Ассоциации независимых аптек прокомментировали ситуацию с лекарствами

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Директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова прокомментировала ситуацию с лекарствами.
В Ассоциации независимых аптек прокомментировали ситуацию с лекарствами
  • АГН «Москва»

«У нас уже несколько лет подряд лидируют отечественные препараты в количестве, их больше на рынке. У нас нет таких препаратов в рознице, которые нельзя было бы заменить отечественными», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, никакого дефицита импортных лекарств нет — нехватка связана с повышенным спросом, а на складах и в пути находится большое количество товара.

«Он будет, никто нам не отказывал, просто для этого нужно время, нужно исправить логистические цепочки», — добавила Преснякова.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве объём производства лекарственных средств вырос более чем на 67% в 2021 году.

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