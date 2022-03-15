В Петербурге перечислили меры поддержки для малого бизнеса

Власти Санкт-Петербурга намерены до минимума снизить нагрузку на малый бизнес. В частности, компании получат отсрочку по налоговым и арендным платежам, долгам за тепло, воду и электричество.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на администрацию города.

Для частных организаций также будет введён мораторий на плановые проверки.

По данным городских властей, ситуация на рынке труда спокойная. Зарегистрированы 17 тыс. безработных на более чем 25 тыс. вакансий. В городе работает центр кадровой мобильности.

Также стало известно, что в Хабаровском крае для малого бизнеса сохранят низкие ставки на лизинг оборудования и техники. Очередную меру поддержки подготовила Корпорация МСП, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В части лизинга мы проанализировали текущие рыночные условия, риски и приняли решение сохранить для бизнеса действующие условия для приобретения оборудования. Мы продолжим активно работать с иностранными партнёрами, заинтересованными в сохранении и увеличении сбыта продукции на рынке нашей страны, а также наращивать объёмы финансирования произведённого в России оборудования», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае начала работу горячая линия для предпринимателей.