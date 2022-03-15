На Кубани открыли горячую линию для представителей МСП

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В Краснодарском крае начала работу горячая линия для предпринимателей. Представители МСП могут проконсультироваться со специалистами центра «Мой бизнес» по вопросам господдержки.

Также в регионе реализуют ряд мер поддержки бизнеса на региональном и федеральном уровнях для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, передаёт «Кубань 24».

Как сообщает «Ямал-Медиа», на Ямале заработала горячая линия окружного консультационного центра по защите прав потребителей. Звонки будут принимать до 25 марта.

Ранее в Москве рассказали о работе центра поддержки экономики Москвы, который был открыт весной 2020 года.

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