Власти Москвы рассказали о работе центра поддержки экономики столицы

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Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о работе центра поддержки экономики Москвы, который был открыт весной 2020 года.
Власти Москвы рассказали о работе центра поддержки экономики столицы
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как напомнил Ефимов, сайт центра предоставляет предпринимателям данные о федеральных и городских мерах поддержки.

«В центре продолжает действовать горячая линия для бизнеса, мы фиксируем рост числа обращений в последние дни. Предприниматели уточняют информацию о мерах поддержки, а также получают консультации по другим актуальным для них вопросам», — заявил он.

Продолжается и работа горячей линии по поддержке столичной промышленности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса выделены дополнительные средства в размере 7 млрд рублей.

Как передавало URA.RU, в ХМАО рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса.

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