Власти Москвы рассказали о работе центра поддержки экономики столицы
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как напомнил Ефимов, сайт центра предоставляет предпринимателям данные о федеральных и городских мерах поддержки.
«В центре продолжает действовать горячая линия для бизнеса, мы фиксируем рост числа обращений в последние дни. Предприниматели уточняют информацию о мерах поддержки, а также получают консультации по другим актуальным для них вопросам», — заявил он.
Продолжается и работа горячей линии по поддержке столичной промышленности.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса выделены дополнительные средства в размере 7 млрд рублей.
Как передавало URA.RU, в ХМАО рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса.