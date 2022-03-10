Собянин: 7 млрд рублей будет направлено на поддержку малого и среднего бизнеса Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса выделены дополнительные средства в размере 7 млрд рублей.

Об этом сообщает mk.ru.

Как отметил Собянин, столичные власти находятся в тесном контакте с представителями делового сообщества, которые рассказали о типичных проблемах и сложностях, с которыми сталкивается московский бизнес в условиях санкционного давления.

Мэр также сказал, что федеральное правительство совместно с ЦБ разрабатывает программы субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование прежних обязательств, пополнение оборотных средств и выплату зарплаты. От бизнеса ожидаются встречные обязательства сохранить рабочие места.

По словам Собянина, столичные власти сделают всё необходимое, чтобы заявки на получение кредитов в рамках указанных программ одобрялись максимально лояльно и оперативно. Такое поручение дано Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса.