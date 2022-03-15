МИД: Россия не откажется от организации контактов высокого уровня с США

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Российское Министерство иностранных дел заявило, что Россия, несмотря на введение санкций против американских высших должностных лиц, в случае необходимости не откажется от организации контактов высокого уровня с Вашингтоном.
МИД: Россия не откажется от организации контактов высокого уровня с США
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В сообщении ведомства в Telegram говорится, что российская сторона не отказывается от поддержания официальных связей с США в том случае, если они отвечают национальным интересам России.

«И в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в чёрном списке, для организации контактов высокого уровня», — заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена, главы Пентагона Ллойда Остина, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса. Всего в стоп-лист России внесены 13 высших должностных лиц США.

В МИД заявили, что в ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня.

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