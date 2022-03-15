Компания Michelin приостановила поставки в Россию и производство шин в Подмосковье

Французский производитель автомобильных шин Compagnie Generale des Etablissements Michelin сообщил о приостановке поставок продукции в Россию и локального производства товара на подмосковном заводе в Давыдово.

«Группа Michelin приостанавливает свою производственную деятельность в России, а также экспорт в Россию... На заводе Michelin в Давыдово работают около 750 человек», — говорится в официальном заявлении компании.

При этом отмечается, что для производителя приоритетом является поддержка всех пострадавших от кризиса сотрудников в России. В Michelin пообещали адаптировать будущие решения по мере развития ситуации.

В феврале 2022 года в России продали 99,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 12% меньше, чем годом ранее.

АвтоВАЗ ранее сообщил, что с 16 марта возобновит на заводе в Тольятти производство автомобилей LADA Granta и LADA Niva Legend, которое было прервано 5 марта.