Компания Michelin приостановила поставки в Россию и производство шин в Подмосковье

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Французский производитель автомобильных шин Compagnie Generale des Etablissements Michelin сообщил о приостановке поставок продукции в Россию и локального производства товара на подмосковном заводе в Давыдово.

«Группа Michelin приостанавливает свою производственную деятельность в России, а также экспорт в Россию... На заводе Michelin в Давыдово работают около 750 человек», — говорится в официальном заявлении компании.

При этом отмечается, что для производителя приоритетом является поддержка всех пострадавших от кризиса сотрудников в России. В Michelin пообещали адаптировать будущие решения по мере развития ситуации.

В феврале 2022 года в России продали 99,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 12% меньше, чем годом ранее.

АвтоВАЗ ранее сообщил, что с 16 марта возобновит на заводе в Тольятти производство автомобилей LADA Granta и LADA Niva Legend, которое было прервано 5 марта.

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