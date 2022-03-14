В феврале в России продали более 99 тысяч новых автомобилей

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В феврале 2022 года в России продали 99,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 12% меньше, чем годом ранее.
В феврале в России продали более 99 тысяч новых автомобилей
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  • © SergeyTikhomirov

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По данным АО «Электронный паспорт», лидирует отечественная Lada. В феврале реализовано 19 тыс. таких машин (-31%).

Второе место занимает Kia (12,6 тыс. ед.; -13%). На третьей строчке — Hyundai (10 тыс. ед.; -18%).

В первую пятёрку также попали Renault и Toyota.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.

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