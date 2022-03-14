В феврале в России продали более 99 тысяч новых автомобилей
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
По данным АО «Электронный паспорт», лидирует отечественная Lada. В феврале реализовано 19 тыс. таких машин (-31%).
Второе место занимает Kia (12,6 тыс. ед.; -13%). На третьей строчке — Hyundai (10 тыс. ед.; -18%).
В первую пятёрку также попали Renault и Toyota.
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