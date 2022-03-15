В Калининградской области зафиксировали рост цен на ряд продовольственных продуктов

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В Калининградской области наблюдается рост цен на ряд продовольственных продуктов. Лидером среди подорожавших товаров стали бананы (+16,81% по сравнению с январским показателем).
В Калининградской области зафиксировали рост цен на ряд продовольственных продуктов
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Как сообщает «Янтарный край», стоимость огурцов выросла на 15,46%, картофеля —  на 11,81%, свёклы — на 10,26%, плавленых сыров — на 7,04%.

Издание уточняет, что цена на свинину в Калининградской области снизилась в феврале на 6,44%, яйца стали дешевле на 3,64%, отечественный коньяк — на 3,40%.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

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