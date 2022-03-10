В Приморье розничную наценку на местные продукты питания ограничили 15%

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко инициировал запуск проекта «Приморское — лучшее!», призванного обеспечить жителей основными продуктами питания по социально ориентированным ценам. Участники проекта не допустят торговую наценку выше 15% на продовольственные товары местных производителей.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство края.

Участниками нового проекта стали крупные торговые сети и магазины несетевой розницы — всего 177 торговых точек. В рамках проекта реализуются социально значимые продовольственные товары приморских производителей: хлеб, молоко, замороженная свинина, мясо птицы, куриное яйцо, замороженная рыба, колбасные изделия, растительное масло, печенье. А также овощи: картофель, капуста белокочанная, морковь, свёкла, лук, огурцы, томаты.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.