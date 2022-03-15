Красноярские власти отменили масочный режим в регионе

В Красноярском крае отменили обязательное ношение масок в общественных местах.

Об этом сообщило региональное правительство.

«Губернатор Красноярского края Александр Усс внёс изменения в указы о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Документы отменяют обязательное ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции в 1,5 м», — говорится в заявлении.

Уточняется, что использование средств индивидуальной защиты в местах большого скопления людей теперь будет носить рекомендательный характер.

Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.

Также в Московской области заявили об отмене обязательного ношения масок.