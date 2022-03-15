Красноярские власти отменили масочный режим в регионе
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Об этом сообщило региональное правительство.
«Губернатор Красноярского края Александр Усс внёс изменения в указы о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Документы отменяют обязательное ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции в 1,5 м», — говорится в заявлении.
Уточняется, что использование средств индивидуальной защиты в местах большого скопления людей теперь будет носить рекомендательный характер.
Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.
Также в Московской области заявили об отмене обязательного ношения масок.