Красноярские власти отменили масочный режим в регионе

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В Красноярском крае отменили обязательное ношение масок в общественных местах.
Красноярские власти отменили масочный режим в регионе
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщило региональное правительство.

«Губернатор Красноярского края Александр Усс внёс изменения в указы о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Документы отменяют обязательное ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции в 1,5 м», — говорится в заявлении.

Уточняется, что использование средств индивидуальной защиты в местах большого скопления людей теперь будет носить рекомендательный характер.

Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации. 

Также в Московской области заявили об отмене обязательного ношения масок.

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