Аксёнов анонсировал отмену масочного режима в Крыму на этой неделе

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим на полуострове будет отменён на текущей неделе.

«Масочный режим на этой неделе в Крыму будет снят окончательно. Ситуация вошла уже в нужное русло, уменьшается количество заболевших, более лёгкая переносимость штамма «омикрон», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.

Также в Московской области заявили об отмене обязательного ношения масок.