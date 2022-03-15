Аксёнов анонсировал отмену масочного режима в Крыму на этой неделе

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Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим на полуострове будет отменён на текущей неделе.
Аксёнов анонсировал отмену масочного режима в Крыму на этой неделе
  • © РИА Новости / Александр Полегенько

«Масочный режим на этой неделе в Крыму будет снят окончательно. Ситуация вошла уже в нужное русло, уменьшается количество заболевших, более лёгкая переносимость штамма «омикрон», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации. 

Также в Московской области заявили об отмене  обязательного ношения масок.

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