В России за сутки госпитализированы 7273 человека с коронавирусом

В России за сутки госпитализированы 7273 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне с коронавирусом в стране были госпитализированы 2712 человек.

Как стало известно накануне, в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.

Также в Подмосковье отменяют обязательное ношение масок.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».