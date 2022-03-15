В России за сутки госпитализированы 7273 человека с коронавирусом

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В России за сутки госпитализированы 7273 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В России за сутки госпитализированы 7273 человека с коронавирусом
  • АГН «Москва»

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне с коронавирусом в стране были госпитализированы 2712 человек.

Как стало известно накануне, в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.

Также в Подмосковье отменяют обязательное ношение масок.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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