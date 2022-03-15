В России за сутки госпитализированы 7273 человека с коронавирусом
- АГН «Москва»
Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией коронавируса.
Накануне с коронавирусом в стране были госпитализированы 2712 человек.
Как стало известно накануне, в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.
Также в Подмосковье отменяют обязательное ношение масок.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».