В hh.ru прокомментировали ситуацию на рынке труда в Тюменской области

Короткая ссылка
В пресс-службе рекрутинговой компании hh.ru прокомментировали ситуацию на рынке труда в Тюменской области.
В hh.ru прокомментировали ситуацию на рынке труда в Тюменской области
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Об этом сообщает URA.RU.

«Самая низкая конкуренция среди соискателей Тюменской области сегодня наблюдается в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» — здесь на одну вакансию приходится всего 0,8 резюме, то есть конкуренция даже ниже, чем один человек на место», — заявили эксперты.

По их данным, средняя предлагаемая зарплата в медицине по итогам февраля достигла 55,6 тыс. рублей.

В сфере «Рабочий персонал» на одну вакансию приходится 1,1 резюме, средняя предлагаемая зарплата — 58,4 тыс. рублей.

В сфере «Строительство, недвижимость» на одну вакансию приходится 1,3 резюме, а среднее зарплатное предложение — 62,6 тыс. рублей.

Также стало известно, что в Татарстане число активных резюме в феврале на 3% превысило показатели, полученные годом ранее, передаёт «Реальное время».

Наибольшим спросом в регионе пользуются специалисты из сферы «IT, интернет, телеком» (+17% резюме к февралю 2021 года), а реже всего ищут работу в автомобильном бизнесе (-49%).

Ранее сообщалось, что в Амурской области упростили порядок трудоустройства безработных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить