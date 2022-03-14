В hh.ru прокомментировали ситуацию на рынке труда в Тюменской области

В пресс-службе рекрутинговой компании hh.ru прокомментировали ситуацию на рынке труда в Тюменской области.

Об этом сообщает URA.RU.

«Самая низкая конкуренция среди соискателей Тюменской области сегодня наблюдается в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» — здесь на одну вакансию приходится всего 0,8 резюме, то есть конкуренция даже ниже, чем один человек на место», — заявили эксперты.

По их данным, средняя предлагаемая зарплата в медицине по итогам февраля достигла 55,6 тыс. рублей.

В сфере «Рабочий персонал» на одну вакансию приходится 1,1 резюме, средняя предлагаемая зарплата — 58,4 тыс. рублей.

В сфере «Строительство, недвижимость» на одну вакансию приходится 1,3 резюме, а среднее зарплатное предложение — 62,6 тыс. рублей.

Также стало известно, что в Татарстане число активных резюме в феврале на 3% превысило показатели, полученные годом ранее, передаёт «Реальное время».

Наибольшим спросом в регионе пользуются специалисты из сферы «IT, интернет, телеком» (+17% резюме к февралю 2021 года), а реже всего ищут работу в автомобильном бизнесе (-49%).

Ранее сообщалось, что в Амурской области упростили порядок трудоустройства безработных.