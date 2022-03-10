В Амурской области упростили порядок трудоустройства безработных
- РИА Новости
Как сообщает ИА REGNUM, информация о свободных рабочих местах размещена на единой интернет-платформе trudvsem.ru.
«Это значит, что для того, чтобы найти работу, теперь не обязательно обращаться в органы занятости населения», — констатировали в правительстве Приамурья.
Отмечается, что на соответствующем ресурсе размещены более 5,5 тыс. вакансий, в базе представлены 128 работодателей.
Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.