В Кремле не располагают данными о посещении Кадыровым зоны спецоперации на Украине
- Legion-Media
«Он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится... Никаких прямых утверждений не было, поэтому я прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне», — заявил он на брифинге с журналистами на вопрос о возможности нахождения Кадырова в районе проведения спецоперации.
Песков добавил, что у Кремля нет подтверждающей информации на данный счёт.
Ранее в сети появилось видео, на котором глава Чечни, предположительно, прибыл в зону спецоперации на Украине.
По словам Кадырова, военнослужащие из Чечни «работают в Киевском направлении» и находятся вблизи украинской столицы.