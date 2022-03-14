В Кремле не располагают данными о посещении Кадыровым зоны спецоперации на Украине

В Кремле нет данных о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров посетил зону специальной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится... Никаких прямых утверждений не было, поэтому я прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне», — заявил он на брифинге с журналистами на вопрос о возможности нахождения Кадырова в районе проведения спецоперации.

Песков добавил, что у Кремля нет подтверждающей информации на данный счёт.

Ранее в сети появилось видео, на котором глава Чечни, предположительно, прибыл в зону спецоперации на Украине.

По словам Кадырова, военнослужащие из Чечни «работают в Киевском направлении» и находятся вблизи украинской столицы.