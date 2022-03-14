600 тюменских школьников стали победителями и призёрами этапа Всероссийской олимпиады

В Тюменской области 600 школьников стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Об этом пишет «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр областного правительства.

Отмечается, что региональный этап проходил с 11 января по 25 февраля 2022 года по 24 предметам. В нём приняли участие почти 2 тыс. человек из 26 муниципальных образований региона.

Обладатели призовых мест будут представлять Тюменскую область на всероссийском этапе олимпиады, передаёт megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что ученики московских школ завоевали 49 дипломов на XVI Открытой олимпиаде школьников по программированию.