Школьники из Москвы завоевали 49 дипломов на Открытой олимпиаде по программированию

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Ученики московских школ завоевали 49 дипломов на XVI Открытой олимпиаде школьников по программированию.
Школьники из Москвы завоевали 49 дипломов на Открытой олимпиаде по программированию
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Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Всего в соревнованиях участвовали более 440 человек.

«Финал соревнования проходил 5 и 6 марта в смешанном формате: участники могли выполнять задания очно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований или дистанционно», — отмечается в сообщении.

Как отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко, олимпиада по программированию ежегодно входит в перечень Минобрнауки России с первым уровнем, а победители и призёры получают льготы при поступлении в вузы.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.

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