Школьники из Москвы завоевали 49 дипломов на Открытой олимпиаде по программированию

Ученики московских школ завоевали 49 дипломов на XVI Открытой олимпиаде школьников по программированию.

Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Всего в соревнованиях участвовали более 440 человек.

«Финал соревнования проходил 5 и 6 марта в смешанном формате: участники могли выполнять задания очно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований или дистанционно», — отмечается в сообщении.

Как отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко, олимпиада по программированию ежегодно входит в перечень Минобрнауки России с первым уровнем, а победители и призёры получают льготы при поступлении в вузы.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.