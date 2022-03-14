Кабмин ввёл ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка

Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объёме информацию о выпуске ценных бумаг.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новый порядок касается информации об операциях в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

«Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств», — говорится в заявлении.

Ранее Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.

Также Минфин России утвердил временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте.