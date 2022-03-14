Кабмин ввёл ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка
- РИА Новости
Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Новый порядок касается информации об операциях в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.
«Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств», — говорится в заявлении.
Ранее Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.
Также Минфин России утвердил временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте.