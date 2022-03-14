Минфин России утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте

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Министерство финансов России утвердило временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте.

Отмечается, что обязательства российской стороны «будут исполняться Минфином России своевременно и в полном объёме».

В ведомстве сообщили, что для исполнения обязательств по евробондам платёжные поручения будут передаваться банкам-агентам.

Выплаты будут проводить в той валюте и в те сроки, которые были предусмотрены документами при эмиссии.

Подчёркивается, что фактическая возможность выплат будет зависеть от санкционных ограничений на возможности ЦБ и правительства распоряжаться деньгами на валютных счетах.

Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платёжное поручение, его отзовут. Тогда Минфин проведёт выплату в рублях по курсу Банка России.

10 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин России попытается заплатить по евробондам в валюте их выпуска при условии разморозки валютных счетов Центробанка и правительства, в противном случае платежи проведут в рублях и выполнят обязательства перед инвесторами.

Ранее глава российского регулятора Эльвира Набиуллина заявила об ограничении возможностей ЦБ использовать резервы из-за санкций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании.

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