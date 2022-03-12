ЦБ не будет возобновлять торги 14—18 марта на Мосбирже в секции фондового рынка

Короткая ссылка
Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
ЦБ не будет возобновлять торги 14—18 марта на Мосбирже в секции фондового рынка
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка», — сообщили в ЦБ.

Как уточняется, данное решение не касается режима «Выкуп: адресные заявки» с расчётами в рублях, а также секции рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

Банк России с 9 марта ввёл временный порядок операций с наличной валютой. 

Ранее Банк России принял решение, согласно которому с 4 марта компании-импортёры при покупке валюты на бирже не будут платить комиссию в размере 12% от суммы сделки. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить