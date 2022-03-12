ЦБ не будет возобновлять торги 14—18 марта на Мосбирже в секции фондового рынка

Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка», — сообщили в ЦБ.

Как уточняется, данное решение не касается режима «Выкуп: адресные заявки» с расчётами в рублях, а также секции рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

Банк России с 9 марта ввёл временный порядок операций с наличной валютой.

Ранее Банк России принял решение, согласно которому с 4 марта компании-импортёры при покупке валюты на бирже не будут платить комиссию в размере 12% от суммы сделки.