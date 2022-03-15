Названы наиболее востребованные специалисты на российском рынке труда в будущем

В условиях западных санкций и импортозамещения в ближайшие годы на российском рынке труда будут крайне востребованы специалисты в сфере IT-технологий, пищевого производства, логистики, строительства, радиоэлектроники и фармацевтики. Самыми перспективными для развития карьеры и переквалификации станут отрасли, важные для построения технологического суверенитета страны. Об этом RT рассказали эксперты Университета 2035.

Ректор Университета 2035 Нина Яныкина считает, что сейчас важно максимально быстро создать условия и возможности для быстрой подготовки кадров под задачи построения технологического суверенитета.

«Речь идёт о технологиях и решениях, которые позволят нам, как стране, не зависеть от зарубежных продуктов. Для системы образования — причём как для вузов, так и для EdTech-компаний — это серьёзный вызов», — отметила в беседе с RT Яныкина.

По словам руководителя дирекции сервисов развития на основе данных Университета 2035 Андрея Комиссарова, наиболее востребованными кадрами в ближайшие годы останутся специалисты сферы IT-технологий.

«Направление IT будет всё ещё впереди, поскольку Россия начнёт масштабный переход на отечественный софт. На рынке будут крайне востребованы дата- инженеры, программисты-разработчики, а также специалисты по сборке и наладке электронного оборудования», — сказал он.

Комиссаров добавил, что на рынке труда стоит ожидать также высокого спроса на специалистов в таких направлениях, как сельское хозяйство, разработка продуктов питания и пищевое производство, строительство, землеустройство и в направлении фармацевтики.

По востребованности, помимо IT- специалистов, также вырастет спрос и на кадры в сфере медицины, логистики и доставки. Такое мнение выразил врио коммерческого директора Университета 2035 Александр Галямов.

«Будут очень сильно востребованы специалисты, работа которых связана с жизнедеятельностью людей: это медицина, еда, одежда. А также логистика, доставка и так далее. Кроме того, образовательные организации, которые будут готовить специалистов в этих областях в рамках большого запроса государства, импортозамещения по всем отраслям, также будут востребованные», — подчеркнул Галямов.

На российском рынке труда также будет расти спрос на специалистов в области радиоэлектроники и новых производственных технологий, считает проректор по учебной работе Университета 2035 Олег Сулименко.

Он добавил, что в ближайшие годы в условиях трансформирующейся экономики и её отраслей возрастёт потребность в качественных социогуманитарных и управленческих решениях. Например, по его словам, представителям таких специальностей, как юристы и экономисты, пока можно не опасаться за своё будущее.

«Они не становятся менее востребованными, так как обучение в условиях турбулентности позволит подготовить специалистов с качественными знаниями», — отметил он.

Ранее россияне в ходе опроса назвали самые переоценённые профессии.

Так, депутатов и политиков считают самыми переоценёнными на рынке труда 22% россиян. На втором месте — госслужащие с 14% голосов. О неоправданно высоком жаловании топ-менеджеров высказался каждый 11-й опрошенный (9%).

По 4% россиян назвали самыми переоценёнными на рынке труда футболистов, IT-специалистов и артистов. Ещё 4% говорят о неоправданно высоких доходах любых менеджеров, а 2% опрошенных считают слишком высокими гонорары блогеров.

Подробнее — в материале RT.