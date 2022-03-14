«Ъ»: стоимость продукции P&G в России может вырасти в среднем на 43% с 15 марта

Стоимость продукции компании P&G в России может вырасти в среднем на 43% с 15 марта, пишет «Коммерсантъ».

Издание ознакомилось с письмом одного из дистрибьюторов P&G, в котором тот предупреждает клиентов об изменении стоимости продукции компании.

Закупочные цены на средства для стирки должны вырасти в пределах 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%, на товары для детской гигиены — на 47%, женской — на 33%.

В офисе P&G в Восточной Европе заявили изданию, что отпускные цены корректируются из-за «нестабильной ситуации на российском рынке, беспрецедентных трудностей в цепочке поставок», значительного удорожания транспортных услуг, сырья и материалов, влияния курсов валют.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский прокомментировал ситуацию с ценами на товарных рынках. В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что ведомство контролирует ситуацию с ценами на социально значимых товарных рынках, ведёт необходимые проверки.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что импортные продукты в России подорожали из-за безответственной позиции зарубежных партнёров. При этом он напомнил, что в России более 90% социально значимых товаров производится внутри страны.